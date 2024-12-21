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Orhangazi'de Traktöre Çarpan Otomobil Kamyonun Altında Kaldı

Orhangazi'de Traktöre Çarpan Otomobil Kamyonun Altında Kaldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aydınlatması olmayan traktöre çarpan otomobil, savrularak karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde römorkunda aydınlatma olmayan traktöre otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girerek hurdaya döndü. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gemiç mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametinden Gemlik istikametine doğru gitmekte olan Bekir Ç.(34) idaresindeki 16 BNZ 206 plakalı otomobil, Gemiç kavşağında önünde seyir halinde olan ve römorkunda aydınlatma olmadığı belirlenen F.T.(41) idaresindeki 16 AEU 234 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, karşı yönden gelmekte olan Nihat D. (55) idaresindeki 01 AKS 381 plakalı bir kamyonun altına girdi. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Bekir Ç.'ye yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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