Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şahit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı.

Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı

SAMSUN - Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şahit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Ordu'nun Ünyeli ilçesinden Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu. Şehit Gökhan Demir'in naaşı askeri uçakla saat 13.00 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanına getirildi. Burada şehit askeri ailesi ve yakınları gözyaşları içinde karşıladı. Emniyet mensupları ve askeri erkanın da katıldığı karşılama töreninde gözyaşları sel olup aktı. Karşılama törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Ordu Valisi, Tuncay Sonel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, askeri erkan, emniyet mensupları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehidin babası Yaşar Demir ve kardeşleri ile yakınları katıldı.

Şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şahit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ünye'nin İnkur Mahallesi'ne gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title