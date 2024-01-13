Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar memleketinde toprağa verilecek

Irak'ın kuzeyinde şehir düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, 14 Ocak Pazar günü memleketinde toprağa verilecek.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22), ailesinin isteği üzerine Pazar günü memleketinde toprağa verilecek.

Bugün Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından saat 12.30'da hareket edecek askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanına getirilecek olan şehidin naaşı, bu gece Ünye Devlet Hastanesi'nde kalacak.

Pazar günü Ünye Devlet Hastanesi'nden alınacak şehidin naaşı, İkizce Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkiinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek. - ORDU