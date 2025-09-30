Ordulu şehidin emanetlerine anlamlı destek: Sünnet konvoyuna jandarma da katıldı

Diyarbakır'da görev yaparken silah kazası sonucu şehit olan Ünyeli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in çocukları için sünnet programı düzenlendi. Şehidin evlatlarının bu özel gününde, Ünye Kaymakamlığı ve ilçe jandarma ekipleri de yanlarında yer aldı.

Ünye'nin Yazkonağı Mahallesi Şıhlı Sokak'taki baba evinde gerçekleşen törende, şehidin çocukları Ertuğrul (6) ve Eren (3) için Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa aile yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin de katılarak şehidin emanetlerini yalnız bırakmadı.

"Eşimin yokluğunu aratmadılar"

Şehidin eşi Şehnaz Güney, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Öncelikle Kaymakamımıza, Bölük Komutanımıza, İlçe Jandarma Komutanımıza ve tüm jandarma teşkilatına bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Eşimin yokluğunu aratmadılar. Çocuklarımın bu özel gününde yanımızda olan tüm dostlarımıza minnettarım. Yine de eşimden dolayı bir yanımız hep eksik. Büyük oğlum Ertuğrul ilkokula başladı, küçük oğlum Eren ise henüz okul çağına gelmedi. Bu süreçte özellikle eşimin babasına ve kendi babama teşekkür ederim, bütün organizasyonu onlar üstlendiler" dedi.

Törenin ardından Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sünnet konvoyuna katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. - ORDU