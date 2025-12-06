Haberler

Ordu'da telefon dolandırıcılarına darbe: 3 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla gençleri hedef alan dolandırıcılara karşı operasyon yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından telefon dolandırıcılara yönelik yapılan operasyon kapsamında, gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 31 şahsa adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının engellenmesi ve şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, şüpheli şahısların Fatsa ilçesinde gençleri hedef alarak adlarına banka hesapları ile hat çıkardıklarını, bu işlem karşılığında hesap kiralama bedeli olarak para verdiklerini ve kiralanan banka hesapları üzerinden ülke genelinde çok sayıda vatandaşı dolandırıldığını tespit etti. Bunun üzerine Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara ve İstanbul İllerini kapsayan Fatsa merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçları kapsamında 7 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli Fatsa ilçesinde, 2 şüpheli ise Ankara ve İstanbul illerinde yakalanarak suç unsurları ile birlikte gözaltına alındı. Operasyonun devamında ise 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 10 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ayrıca, dolandırıcı şahıslara hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 31 şahsa da adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
