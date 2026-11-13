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Ordu Kumru'da silah ve mühimmat operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Ordu Kumru'da silah ve mühimmat operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın 4 şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre fişek bulundu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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