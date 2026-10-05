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Ordu Fatsa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Ordu Fatsa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan 1 kişinin Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ordu-Samsun kara yolu Fatsa Liman Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cavit Atılkan (21) yönetimindeki 28 ADN 109 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Cavit Atılkan ile Caner Yavan (21) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cavit Atılkan hayatını kaybetti. Ağır yaralı Yavan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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