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Ordu'da yeni doğan bebeğe istismar

Ordu'da yeni doğan bebeğe istismar
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir erkeğin kendi bebeğine istismarda bulunduğu iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Anneanne tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası bakanlık, bebeği ve annesini devlet himayesine aldı.

Ordu'da babası tarafından istismara uğrayan bebek ve annesi, devlet himayesine alındı

Ünye ilçesinde, bir anneanne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni doğan torununun babasının istismarına uğradığını öne sürdü.

Ordu'da yeni doğan bebeğe istismar

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Anneannenin şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Suçu ispat edilen kişiye Suçun ağırlığına göre Kısas ve recm adalettir..

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Haber Yorumlarıhasan:

Gerçek olamaz gerçekse vay halimize

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Allah için hepimiz çocuklarımıza ahlak öğretelim. Yoksa hep birlikte yok olup gideceğiz. Şehirlerde yaşanılmaz oldu

Yorum Beğen6
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