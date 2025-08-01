Ordu'da Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 3 Tutuklama

Ordu'da Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 3 Tutuklama
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Ordu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde ile mücadele operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. 2 bin 567 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı kenevir üretimine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Perşembe ve Gölköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.A. (60), H.A. (54), S.G. (57) ve T.Y.Y. (50) isimli şahısların ikametleri, şahsi arazileri ve hazine arazisine ektikleri alanlarda yapılan aramalarda toplamda 2 bin 567 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., S.G. ve T.Y.Y. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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