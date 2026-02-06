Haberler

Ordu'da sokakta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu satışı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da polis ekiplerince sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik mücadele çalışmaları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ilçesinde sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Satıcıların ikametlerinde yapılan aramalarda 11,21 gram bonzai, 4,63 gram metamfetamin, 184 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
