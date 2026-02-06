Ordu'da sokakta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Ordu'da polis ekiplerince sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik mücadele çalışmaları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ilçesinde sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Satıcıların ikametlerinde yapılan aramalarda 11,21 gram bonzai, 4,63 gram metamfetamin, 184 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU