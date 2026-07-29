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Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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Ordu’da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Ordu'da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araç ve araçta bulunan bir şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 66 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Hakkında, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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