Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama, 18 kişiye adli işlem

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama, 18 kişiye adli işlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet güçleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili mücadele devam ediyor.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı, 18 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 48 adet sentetik ecza, 17,7 gram metamfetamin,1 adet extacy, 54 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 46 gram skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 18 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

Sahneye çıktı, kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye paylaşımına beğeni yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.