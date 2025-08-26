Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15,85 gram esrar, 13,55 gram metamfetamin ve 111,87 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 15,85 gram esrar, 13,55 gram metamfetamin, 111,87 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 12 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
