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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve aracında 11,05 gram sentetik kannabinoid ile 49,27 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Ordu'da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında üzerinde ve aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araç ve sürücü üzerinde yapılan aramada 11,05 gram sentetik kannabinoid ile 49,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' adli işlem başlatılarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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