Ordu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz Çaloğlu hayatını kaybetti. Olay İnkur Mahallesi'nde meydana geldi, kazanın ardından incelemeler sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Çaloğlu idaresindeki 52 LJ 234 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çaloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz Çaloğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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