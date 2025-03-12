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Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi Aybastı karayolu üzeri, mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A.'nın (34) kullandığı 52 AAT 998 plakalı otomobil ile B.Ş. (27) yönetimindeki 52 ACR 071 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 2 otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 1,37 promil alkollü olduğu belirlenen Emrah A., kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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