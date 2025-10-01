Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 84 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 54 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 74 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 49 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 71 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 51 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 483 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 82 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 226 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 173 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 84 araç kontrol edildi, 3 bin 55 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 49 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU