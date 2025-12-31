Aracıyla 30 metre yükseklikten uçan sürücü yaralandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç, 30 metre yükseklikten fındık bahçesinde uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazayı yaralı atlattı.

Kaza, ilçenin Tepe Mahallesi, Korgan-Fatsa yolu üzerinde 30 Aralık tarihi saat 16.22'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G.'nin kullandığı 52 ACP 165 plakalı ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.G., fındık bahçesinden çıkartıldı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan kaza, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde virajı dönen aracın, hızlı bir şekilde yoldan çıkarak fındık bahçesine uçtuğu ve yaklaşık 3 saniye boyunca uçarak, fındık bahçesine devrildiği anlar yer alıyor.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU