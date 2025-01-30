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Ordu'da Telefon Kablo Hırsızlığı: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Ordu'da Telefon Kablo Hırsızlığı: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Ünye ilçesinde gerçekleşen 700 metre uzunluğundaki telefon kablo hırsızlığı olayında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 700 metre uzunluğundaki telefon kablo hırsızlığı olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçenin Yeşilkent ve Yazkonağı Mahallesi'nde yaşanan kablo hırsızlığına yönelik, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde telefon hattına ait 14 direk arasındaki 700 metre kablonun F.M. (24), A.T. (24), R.Ş.S. (16), K.K. (19) ve A.S.M. (20) isimli şüpheliler tarafından çalındığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler, 272 kilogram ağırlığındaki bakır kablo ve suçta kullandıkları araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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