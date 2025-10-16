Ordu'da Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 67 yaşındaki sürücü Mustafa Ozan hayatını kaybetti. Kaza, Yukarıbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Yukarıbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'patpat' olarak bilinen tarım aracı ile bahçeden odun taşıyan Mustafa Ozan'ın (67) kontrolünü kaybettiği araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde patpatın altında kalan sürücü Mustafa Ozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ozan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
