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Ordu'da son bir haftada yapılan denetimlerde 16 bin 203 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 52 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda toplamda 63 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 63 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 38 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 52 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 120 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 106 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 96 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 311 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 77 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 29 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan ve 2 araç sürücüsüne de drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 203 araç kontrol edildi, 3 bin 233 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 63 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı