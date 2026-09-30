Ordu'da son bir haftada 17 bin 808 araç kontrol edildi, kazalarda 52 kişi yaralandı.

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Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 17 bin 808 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 52 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 37 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 35 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 98 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 832 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 79 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 337 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 90 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 31 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 808 araç kontrol edildi, 2 bin 782 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 40 araç trafikten men edildi ve 47 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı