Provokatif içeriklerin yer aldığı sosyal medya grubunun kurucusu tutuklandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, provokatif içeriklerin yer aldığı sosyal medya grubunun kurucusu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, okullardaki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili provokatif konuşmaların yer aldığı '@tetikciler_34' isimli telegram grubu kurucusunun A.H.Ş. (17) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şanlıurfa'da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

