Ordu'da Polis, Vatandaşları Dolandırıcılık ve Trafik Güvenliği Konularında Bilgilendiriyor

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık ve trafikte uyulması gereken genel kurallar konusunda bilgilendirdi.

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirici afişler asıldı ve vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan afiş ve broşürlerde, iletişim yoluyla dolandırıcılığı nasıl gerçekleştiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve dolandırıcılık olaylarına karşı nasıl önlem alınabileceği gibi konularda bilgiler yer aldı. Ayrıca, trafikte uyulması gereken genel kurallar hakkında da bilgiler verilerek trafik güvenliğine dikkat çekildi. - ORDU