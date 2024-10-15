Ordu'da Polis Ekiplerinden Örnek Başarı

Ordu Valisi Muammer Erol, hakkında yakalama kararı çıkarılan şahsı 1 dakika içinde yakalayan polis memurlarını başarı belgesi vererek ödüllendirdi.

Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şüpheli, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43'te, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalanarak cezaevine teslim edildi. Vali Muammer Erol, Gülyalı ilçesinde yol uygulamasında hakkında 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan şahsın 1 dakika içerisinde yakalanması dolayısıyla Polis Memurları Osman Özdemir ile Niyazi Furkan Çelik'i başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memurları Osman Özdemir ile Niyazi Furkan Çelik'i tebrik eden Vali Muammer Erol, Başarı Belgelerini takdim ederek, "Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen şahsı aynı gün 1 dakika sonra yakalayarak adalete teslim eden polis memuru arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyor, meslek yaşamlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Valilik Makamında gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Petek ile Asayiş Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Ethem Çakır da hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla polis memurları Osman Özdemir ile Niyazi Furkan Çelik'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etmişti. - ORDU