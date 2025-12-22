Haberler

Ordu'da patpat ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'da patpat ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patpat ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde patpat ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Demircili Mahallesi'nde, Kumru-Fatsa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki patpat ile Berkay P.'nin kullandığı 52 ADH 108 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle patpat yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulans ile Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi

Süper Lig'in gol krallığında üçü de ortada yok! İşte zirvenin sahibi
title