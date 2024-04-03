Ordu'da patpat kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Ordu'da patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.

Kaza dün (2 Nisan) Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydoğan Güzelce'nin (47) kullandığı 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan oğlu Eren Güzelce (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ve oğlu için Korgan ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba-oğul, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine aile fertleri ile vatandaşlar katıldı. - ORDU