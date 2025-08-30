Ordu'da Patpat Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede patpat sürücüsü Yusuf Tunçel (49), ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel'un (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücünün eşi Nurten Tunçel (52) ile oğlu Onur Tunçel (24) ve kızının çocukları Burak Asaf Ç. (8) ve kardeşi Uhud Ali Ç. (6), ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Burak Asaf Ç. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yan yana toprağa verildiler

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi yan yana toprağa verildi. İnkur Mahallesi Eyüplü Kerimoğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Aile burada taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden 4 kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kaybeden 4 kişi aynı mahalle bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

"Gülerek ölüme gittiler"

İnkur Mahallesi Muhtarı Selim Yanık, "Farklı bir mahallede düğüne gidiyorlardı. İstanbul'dan Ünye'ye gelmişlerdi. Biz de öğrendik çok kötü bir acı. Patpat üzerinde kazadan önce kendilerini videoya almışlardı. Gülerek ölüme gittiler. Allah tekrarını yaşatmasın. Patpatlar için önlem alınması gerekiyor" dedi.

Aile tabutlara sarıldı, gözyaşları sel oldu

Cenazenin kaldırılması sırasında ailenin yakınlarının gözyaşları sel oldu. Aile cenazelerin kaldırılması sırasında tabutlara sarıldı.

4 yakınını kaybetti

Yaşanan kazada ablası, yengesi, erkek kardeşi ve yeğenini kaybettiğini söyleyen Emine Kasırga, "Üzüntümüz çok büyük. Biz de sonradan öğrendik. Olay yerine gittiğimizde hepsi vefat etmişti. Onlarda İstanbul'dan buraya geldi. Biz de İstanbul'dan buraya geldik" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ORDU