Ordu'da patpat kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aydın'ın kullandığı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan eşi Kadife Aydın yaralandı. Yaralı çift, bölgedeki vatandaşlar tarafından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadife Aydın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Aydın'ın tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU