Ordu'da patpat kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazhar Tokuç (72) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Aracın savrulmasıyla birlikte Mazhar Tokuç ve yanında bulunan eşi Meryem Tokuç (65) beton zemine düşerek yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı karı koca, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Meryem Tokuç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken; kazada ağır yaralanan sürücü Mazhar Tokuç'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

