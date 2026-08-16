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Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde fındık bahçesinde meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık bahçesinde meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yemişli Mahallesi'nde komşusunun fındığını taşıyan Ali Topaloğlu'nun (53) kullandığı patpat, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen patpatın altında kalan Topaloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Topaloğlu'nun cenazesi, Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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