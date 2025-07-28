Ordu'da Motosiklet Sürücülerinin Kask ve Ekipmansız Seyahati Tepki Çekti

Ordu'da Motosiklet Sürücülerinin Kask ve Ekipmansız Seyahati Tepki Çekti
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Ordu'da motosiklet sürücüsü ve yolcusunun sadece kask ve şortla trafikte görüntülenmesi, hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ordu'da motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yalnızca kask ve şortla trafikte seyir halindeyken görüntülendi.

Altın Ordu ilçesinin Atatürk Bulvarı'nda ve şehrin çeşitli noktalarında üzerlerinde koruyucu ekipman olmadan ilerleyen ikili, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sıcak hava dolayısıyla bu şekilde motosiklette giden şahısların muhtemel bir trafik kazasında vücutlarının özellikle asfaltla temas edeceği, ciddi yanıklar ve kalıcı hasarlarla karşılaşabileceği görüldü.

Öte yandan, vatandaşların ve trafikteki diğer sürücülerin de tepkisine neden olan duyarsız davranış, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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