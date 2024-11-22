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Ordu'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Ordu'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti
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Ordu'da bir lise öğrencisi, husumetli olduğu arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da, lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Altın Ordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kolejde 10'ncu sınıf öğrencisi olan Arda Yılmaz (16) ile aralarında husumet bulunan A.A.G. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine A.A.G., yanında bulunan bıçak ile Arda Yılmaz'ı göğsünden bıçaklayarak, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Arda Yılmaz'ı ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Arda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından motosiklet ile kaçan A.A.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren zanlı ile birlikte B.G. ve K.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken, suç aleti olan bıçağı bulmak için çalışma başlattı.

Şahısların emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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