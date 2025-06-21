Ordu'da Kontrolden Çıkan Cip İki Kişiye Çarptı, Hayatını Kaybettiler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ordu'da Kontrolden Çıkan Cip İki Kişiye Çarptı, Hayatını Kaybettiler
Haber Videosu

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir bakkalın önünde bekleyen iki kişiye çarpan yabancı plakalı cipin sürücüsü gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybedenler Ömer Irgav ve Nadire Irgav olarak belirlendi.

Kontrolden çıkan cip bakkalın önünde oturan 2 kişiye çarptı, şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'da kontrolden çıkan yabancı plakalı cipin bir bakkalın önünde oturan 2 kişiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Kumru ilçesinde bağlı Yalnızdam Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Muharremoğlu yönetimindeki CA 660 MX plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir bakkalın önünde bekleyen Ömer Irgav ile Nadire Irgav'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bakkalın sahibi Ömer Irgav ile akrabası olan Nadire Irgav'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EVİN - 3.Sayfa
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.