Ordu'da jandarmadan kar altında arama-kurtarma tatbikatı

Ordu'da jandarma ekiplerince, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı Kabadüz ilçesinde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma timleri (JAK) ve komando timleri ile birlikte, 21 Ocak tarihinde Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde karda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, kış şartlarında olması muhtemel çığ, kaybolma ve mahsur kalma olaylarına müdahale senaryoları canlandırıldı. Yaklaşık 25 kişiden oluşan ekip kar üzerinde yürüdü, sonrasında ise senaryo gereği kar altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metre olduğu bölgede zorla şartlarda yürütülen tatbikatta kar altına kalanlara ulaşıldı ve ekiplere teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından tatbikat görselleri ile yapılan paylaşımda, "Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK timi ile komando timlerimiz tarafından Çambaşı Kayak Merkezi'nde karda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - ORDU