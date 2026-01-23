Haberler

Ordu'da jandarmadan kar altında arama-kurtarma tatbikatı

Ordu'da jandarmadan kar altında arama-kurtarma tatbikatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede Jandarma Arama ve Kurtarma timleri tarafından kış şartlarında olası çığ, kaybolma ve mahsur kalma senaryolarını kapsayan tatbikat yapıldı.

Ordu'da jandarma ekiplerince, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı Kabadüz ilçesinde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma timleri (JAK) ve komando timleri ile birlikte, 21 Ocak tarihinde Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde karda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, kış şartlarında olması muhtemel çığ, kaybolma ve mahsur kalma olaylarına müdahale senaryoları canlandırıldı. Yaklaşık 25 kişiden oluşan ekip kar üzerinde yürüdü, sonrasında ise senaryo gereği kar altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metre olduğu bölgede zorla şartlarda yürütülen tatbikatta kar altına kalanlara ulaşıldı ve ekiplere teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından tatbikat görselleri ile yapılan paylaşımda, "Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK timi ile komando timlerimiz tarafından Çambaşı Kayak Merkezi'nde karda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor