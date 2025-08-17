Ordu'da Karayolu Kenarındaki Evde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde bir evin çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm üst katı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki 2 katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı ve evin üst katını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çabaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

