Üye Girişi
Haberler

Ordu'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:

Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü, çektiği drift videoları ve yediği trafik cezaları ile gündeme gelmişti.

- Ordu'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü, çektiği drift videoları ve yediği trafik cezaları ile gündeme gelmişti.

Kaza, ilçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Türk'ün kullandığı 52 AK 090 plakalı kamyonet aks kesmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, ardından yolun kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza nedeniyle sürücü ağır yaralanırken, sürücünün annesi Emine Türk ile araçta bulunan Dursun C. ile Ali C. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Metin Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan sürücü Metin Türk, daha önceden çektiği drift videoları ile gündeme gelmiş, ulusal basında da yer almıştı. Drift tutkusu ile tanınan Metin Türk, 15 Haziran 2023 tarihinde verdiği röportajda o zamana kadar yaklaşık 300 bin TL trafik cezası yediğini belirtmişti.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ordu Ünye Ölüm Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir? DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir? DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir? DEM Parti Bolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bolu adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık kimdir? DEM Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis adayı Sümeyye kızılkaya ve Enver Barin kimdir? 25 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Cemreler düştü mü? 2024 ilk cemre düştü mü? Rıza Morova kimdir? Rıza Morova kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Kahramanmaraş adayı kim? 2024 İYİ Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti İzmir adayı kim? 2024 İYİ Parti İzmir Büykşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti İstanbul adayı kim? 2024 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti Isparta adayı kim? 2024 İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tura kimdir? İYİ Parti Iğdır adayı kim? 2024 İYİ Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Gündüz Güneş kimdir? İYİ Parti Hatay adayı kim? 2024 İYİ Parti Hatay Belediye Başkan adayı Nusret Cömert kimdir? İYİ Parti Hakkari adayı kim? 2024 İYİ Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Yaşar Yorulmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title