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Ordu'da jandarma 43 aranan şüpheliyi yakaladı

Ordu'da jandarma 43 aranan şüpheliyi yakaladı
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Ordu'da jandarma ekiplerinin son bir haftadaki asayiş faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında da çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 43 şüpheli yakalanırken, bunlardan 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 bin 827 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında 18 bin 146 araç kontrol edildi.

17 şüpheliye uyuşturucudan işlem

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 15 operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 13'ü hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 234 gram esrar, 226 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 41 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheliye işlem

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet silah imalathanesi, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 228 adet fişek, 4 adet tabanca iğnesi, 4 adet matkap, 10 adet eğe ve 2 adet çeşitli el aleti ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin il genelinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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