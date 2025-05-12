Ordu'da İnşaat İşçisini Yük Asansörü Ezdi: Bir Kayıp

Ordu'da çalıştığı inşaatta üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Hakan Yakışan'ın (46) üzerine yük asansörü devrildi. Ağır yaralı olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Yakışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU