Ordu'da Huzur Operasyonunda 31 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da Huzur Operasyonunda 31 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur ve güven operasyonlarında 31 şüpheli yakalanarak 17'si tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadelenin yanı sıra kaçakçılığa yönelik operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve sahte belgeler ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen huzur ve güven operasyonlarında aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, asayiş faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 33 bin 941 şahıs ve 10 bin 87 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Trafik denetimlerinde ise 9 bin 475 aracı kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 23 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kilo 840 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 19 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar ve 29 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 13'ü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 1 sahte tercüme belgesi, 1 sahte sürücü belgesi, 1 gümrük kaçağı otomobil ve 1 radar tespit cihazı ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü
Uçağın biri gidiyor biri geliyor! Süper Lig devi bomba bir yıldızı daha açıkladı

Süper Lig devi bomba bir transferi daha açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.