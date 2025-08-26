Ordu'da Huzur Operasyonunda 31 Şüpheli Yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen huzur ve güven operasyonlarında aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, asayiş faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 33 bin 941 şahıs ve 10 bin 87 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Trafik denetimlerinde ise 9 bin 475 aracı kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 23 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kilo 840 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 19 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar ve 29 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 13'ü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 1 sahte tercüme belgesi, 1 sahte sürücü belgesi, 1 gümrük kaçağı otomobil ve 1 radar tespit cihazı ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU