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Ordu'da emniyet çalışmasında 26 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi

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Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında aranması bulunan 26 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu kişilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi; son bir haftada 121 kişi hakkında da çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 26 şahıstan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 121 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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