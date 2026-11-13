Ordu'da ekim ayındaki çalışmada aranan 81 hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Ordu'da ekim ayındaki çalışmada aranan 81 hükümlü jandarma tarafından yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da JASAT'ın 1-31 Ekim 2026'da yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan aranan 81 hükümlü yakalandı. 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi başta olmak üzere yakalananların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da jandarma ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 81 hükümlü yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs başta olmak üzere toplam 81 aranan şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.