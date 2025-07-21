Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu Şarkiye Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'ta bir eğlence mekanında dün gece saatlerinde edinilen bilgiye göre, eğlence kulübü işletmecisi O.A. ile müşteri Soner Şanlı (30) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavganın büyümesi üzerine O.A., tabanca ile Soner Şanlı'ya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şanlı, ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli O.A. ise Giresun'da olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soner Şanlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.