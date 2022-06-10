Ordu'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Haberler

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Ordu'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede patlama sesi duyan vatandaşlar dışarı çıktıklarında bir evde yangın olduğunu fark etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz arıza ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri evde meydana gelen yangını söndürerek kontrol altına alırken, patlama esnasında evde bulunan ve yaralanan Merve C.(26) isimli kadın ise sağlık görevlileri tarafından kentteki bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, doğalgaz arıza ekipleri gazı keserek çalışma başlattı. Mutfaktaki doğalgaz borusunda oluşan kaçaktan dolayı alev alarak patlamanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

Duydukları patlama sesi üzerine korku yaşadıklarını belirten İsmet Kuru isimli vatandaş, "Bir patlama sesi duyduk ve dışarıya baktığımızda karşı evin penceresinin aşağıda olduğunu gördüm. Bu esnada kendi evimizin ve karşı binanın doğalgazını kestik. Bu esnada da ekipleri ihbarda bulunduk ve geldiler. Patlama esnasında büyük bir ses oldu. Yaralı ilk etapta arkadaşımızın elini tutmuş, durumunun iyi olduğunu söylediler" dedi.

Patlama nedeniyle evde büyük çaplı maddi zarar oluşurken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu 3. Sayfa Haberler

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