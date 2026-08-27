Aybastı'da Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Aybastı ilçesinde evinin çatısında tamir yaparken dengesini kaybederek düşen Ömer Ercan (56), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ercan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kendine ait evin çatısında tamir yaptığı esnada düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin Alacalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Ercan (56), iki katlı evinin çatısında tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Ercan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Aybastı, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.