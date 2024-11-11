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Ordu'da Bir Kişi Merdiven Boşluğunda Asılı Bulundu

Ordu'da Bir Kişi Merdiven Boşluğunda Asılı Bulundu
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 gündür kayıp olan Samet Şahin'in merdiven boşluğunda boynundan asılı halde bulunması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da bir kişi, oturduğu binanın merdiven boşluğunda boynundan asılmış halde bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Samet Şahin'den (36) 3 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Şahin, merdiven boşluğunda boynundan asılmış ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenaze Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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