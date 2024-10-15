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Ordu'da bir haftadır kayıp olan Rus uyruklu Margarita'nın cansız bedeni bulundu

Ordu'da bir haftadır kayıp olan Rus uyruklu Margarita'nın cansız bedeni bulundu
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 Ekim'de kaybolan 57 yaşındaki Rus uyruklu Margarita Karaca'nın cansız bedeni bir fındık bahçesinde bulundu.

Ordu'da 8 Ekim'de sırra kadem basan ve günlerdir her yerde aranan 57 yaşındaki Margarita Karaca'nın cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA HABER ALINAMADI

Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim'de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilen Karaca'yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca'nın cansız bedeni bugün saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Altınordu 3-sayfa Hukuk Ordu

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