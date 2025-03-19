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Ordu'da Besi Yemi Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Ordu'da Besi Yemi Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir besi yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde besi yemi yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelene trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferda Gültaş idaresindeki Scania marka 61 K 11522 plakalı besi yemi yüklü tır kontrolden çıktı. Savrulan tır, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Bu esnada tırda bulunan yemler ise kaldırım ve yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır ise olay yerine gelen vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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