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Ordu'da Av Sırasında Arkadaşını Vuran Genç Ev Hapsine Çarptırıldı

Ordu'da Av Sırasında Arkadaşını Vuran Genç Ev Hapsine Çarptırıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, av sırasında kazara arkadaşını vurarak ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Demirhan Demir, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Cengizhan Karacı, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, avlandıkları sırada kazara arkadaşını vuran 16 yaşındaki genç, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesi'nde 15 Ocak tarihinde saat 17.05'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde avlanan Cengizhan Karacı (16), iddiaya göre beraber avladıkları arkadaşı Demirhan Demir (16) tarafından av tüfeği ile kazara karnından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 16 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile jandarma ekiplerince gözaltına alınan Demirhan Demir, adliyeye sevk edildi. Demirhan Demir, ev hapsi cezası ile cezalandırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Fatsa Endüstri Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cengizhan Karacı, Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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