Ordu'nun 5 aylık asayiş raporu: Aranması bulunan 3 bin 900 şüpheli yakalandı

Ordu Valisi Muammer Erol, 2026 yılı mayıs ayında il genelinde yürütülen asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlde polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayda aranması bulunan 3 bin 900 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ordu Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Erol, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde aydınlatma oranının yüzde 99,8 olduğunu belirterek, 2025 yılı mayıs ayına göre 2026 yılı mayıs ayında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun yüzde 37,5, çocuğun cinsel istismarının yüzde 15,4, kasten yaralamanın yüzde 2,9 ve cinsel saldırının yüzde 10,3 oranında azaldığını söyledi. Konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret ve tehdit suçlarında ise sınırlı artış yaşandığını belirten Erol, genel toplamda kişilere karşı işlenen olay sayısında yüzde 0,08 oranında azalış meydana geldiğini kaydetti.

Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 14,5 azalma

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandığını ifade eden Erol, motosiklet hırsızlığının yüzde 20, oto hırsızlığının yüzde 100, evden hırsızlığın yüzde 3,5, işyerinden ve kurumdan hırsızlığın yüzde 5,3, yağmanın yüzde 20 ve dolandırıcılığın yüzde 3 oranında azaldığını açıkladı. Otodan hırsızlık olaylarında ise artış görüldüğünü belirten Vali Erol, mal varlığına karşı işlenen suçların genel toplamında yüzde 14,5 oranında azalma yaşandığını, aydınlatma oranının yüzde 96,6 olduğunu ifade etti.

3 bin 900'den fazla aranan şahıs yakalandı

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda hapis cezası bulunan bin 221 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Erol, ifade için aranan 2 bin 687 kişi hakkında da işlem yapıldığını söyledi. Asayiş uygulamalarında 113 tabanca, 112 av tüfeği, 84 kurusıkı tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 310 silah ele geçirilirken, 344 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kaçakçılık operasyonlarında 23 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yılın ilk 5 ayında 198 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Erol, 345 kişi hakkında işlem yapıldığını, 23 kişinin tutuklandığını, 53 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Operasyonlarda binlerce kaçak ürün ile birlikte 610 litre alkollü içki, 769 kilogram tütün ve 1 milyon 12 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Uyuşturucuya 838 operasyon

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 838 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Muammer Erol, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik 88 operasyonda 93 kişinin tutuklandığını, 57 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçları kapsamında ise 750 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 5 kilo 715 gram uyuşturucu madde, 3 bin 336 adet sentetik hap ve 12 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarda 676 hesap hakkında işlem

Siber suçlarla mücadele kapsamında asayiş, terör, güvenlik, narkotik ve kaçakçılık başta olmak üzere toplam 676 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığını açıklayan Vali Erol, terörle iltisaklı 5 kişinin tespit edildiğini söyledi. Yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 17 kişi tutuklanırken, çevrimiçi çocuk istismarına yönelik operasyonlarda ise 4 kişi tutuklandı.

5 ayda trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybetti

Mayıs ayı sonu itibarıyla 691 bin 135 aracın denetlendiğini belirten Erol, 76 bin 632 araca işlem yapıldığını söyledi. İl genelinde meydana gelen bin trafik kazasında bin 376 kişinin yaralandığını ifade eden Erol, patpatların karıştığı 59 kazada ise 86 kişinin yaralandığını kaydetti. Tüm tedbirlere rağmen yılın ilk 5 ayında trafik kazalarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Erol, hayatını kaybedenlerden birinin patpat kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Erol, Ordu'da geçici koruma altında bulunan 677 Suriyeli göçmen olduğunu belirtti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı